"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям JPMorgan с целевой ценой $157,7

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $157,7 за штуку на конец 2023г, что предполагает потенциал роста 15,5% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Несмотря на растущие риски, мы сохраняем осторожно-позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор США, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Мы полагаем, что американская экономика по-прежнему имеет значительный запас прочности и, несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, все же сможет избежать серьезного спада. На этом фоне банки Штатов, мы ожидаем, продолжат чувствовать себя относительно неплохо в финансовом плане. Мы рассчитываем, что, благодаря диверсифицированной бизнес-модели, а также сильным позициям во всех основных сегментах, JPMorgan уверенно пройдет через сложный период и продемонстрирует положительную динамику основных финпоказателей в текущем году".

JPMorgan Chase - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру.

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