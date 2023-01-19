Высокая дивдоходность окажет поддержку акциям Kinder Morgan - Freedom Finance Global

Высокая дивидендная доходность окажет поддержку акциям Kinder Morgan Inc., полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Kinder Morgan представила нейтральную отчетность за 4К22, параллельно анонсировав увеличение объема обратного выкупа акций на $1 млрд и повышение дивидендов почти на 2% в 2023г, - пишет эксперт. - Мы нейтрально оцениваем отчетность Kinder Morgan. На наш взгляд, высокая дивдоходность окажет поддержку акциям KMI до дивидендной отсечки. Сохраняем рекомендацию "покупать". Повышение объемов добычи нефти и газа в США в 2023г позитивно повлияет на дальнейшие результаты компании. На Kinder Morgan приходится около половины объемов транспортировки газа, предназначенного для производства СПГ в США. Компания ожидает роста поставок этого сырья в объеме 11-15 млрд куб. футов в сутки до 2028г (более чем на 100% к текущим уровням). Это обеспечит увеличение доходов корпорации в долгосрочной перспективе".

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