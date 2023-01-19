Фундаментальные факторы сдерживают оптимизм американских инвесторов - Freedom Finance Global

Фундаментальные факторы сдерживают оптимизм американских инвесторов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Алины Попцовой.

"Несмотря на замедление производственной инфляции в США до 6,2% при прогнозе 6,8%, участники рынка теряют оптимизм, сместив фокус внимания на перспективы экономического роста, - пишет эксперт. - Падение розничных продаж на 1,1% м/м в декабре и в целом более слабый рост покупок в праздничный сезон указывают на снижение потребительской активности. В сочетании с сокращением промышленного производства на 1,3% м/м в прошлом месяце это повышает вероятность умеренной рецессии в этом году".

"18 января S&P 500 устремился на штурм сопротивления на отметке 4000 пунктов, однако под давлением продавцов опустился до 50-дневной скользящей средней, - указывает Попцова. - Бенчмарку удалось закрепиться выше поддержки на уровне 3918 пунктов, однако слабые фундаментальные факторы сдерживают оптимизм участников рынка. MACD сигнализирует об ослаблении "бычьего" импульса, RSI остается в зоне нейтральных значений".

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