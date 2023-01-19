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19 января 2023 года 15:50

Рубль днем слегка дешевеет к доллару и евро на фоне общемирового уменьшения интереса к рисковым активам и падения нефти

Москва. 19 января. Доллар США и евро слегка повышаются на Московской бирже в четверг днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть и общемирового уменьшения интереса к рисковым активам после заявлений представителей ведущих центробанков мира о необходимости продолжения дальнейшего повышения ставок.

Курс доллара США составил 68,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,38 руб./EUR1, подорожав на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,3 копейки - до 71,3 рубля. Курс китайского юаня снизился на 8 копеек - до 10,11 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам, вызванных заявлениями представителей ведущих мировых центробанков о необходимости дальнейшего повышения ставок.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Между тем президент ФРБ Далласа Лори Логан выразила мнение о том, что ФРС следует замедлить темпы повышения ставки на предстоящем заседании, чтобы руководители ЦБ могли лучше оценить, куда они движутся.

Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило в среду министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%.

Отчет ФРС, также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Инфляция в еврозоне остается слишком высокой, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) не намерен ослаблять усилия в борьбе за ее возврат к целевому уровню в 2%, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

"Инфляция по всем показателям, с какой стороны не посмотришь, является чрезмерно высокой, - сказала Лагард, участвующая в экономическом форуме в Давосе. - Мы будем придерживаться нынешнего курса нашей политики до того момента, когда сохранение ставок на уровне, ограничивающем экономическую активность, окажется достаточно длительным, чтобы обеспечить возврат инфляции к 2%".

Член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил в интервью агентству Bloomberg в Давосе накануне, что слова Лагард о намерении регулятора продолжать подъем ставок темпами в 50 базисных пунктов, произнесенные в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания, сохраняют свою актуальность и в настоящее время.

Цены на нефть немного замедлили снижение, но продолжают опускаться в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $84,38 за баррель, что на 0,71% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,78 за баррель, что на 0,88% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.

"В последние дни на российском валютном рынке можно наблюдать некоторое снижение активности и волатильности торгов. К середине дня в четверг диапазон движения по паре "доллар-рубль" был сведен к минимуму за период с начала года. (. . .) Постепенная стабилизация ситуации на валютном рынке при сохранении положительной динамики рубля к уровням конца прошлого года, вероятно, происходит на фоне восстановления притока экспортной валютной выручки в страну после локального провала в декабре. При этом внешние факторы за последние дни также играют в пользу консолидации российского валютного рынка. Цены на нефть после роста в начале года сократили диапазон движения, в среднем стабилизировавшись на уровне $84-86 за марку Brent, а индекс доллара демонстрирует минимальные изменение за последние дни. Менее чем через неделю на внутреннем рынке ожидается проведение крупных налоговых платежей, что уже сейчас может усилить продажи валютных средств. В то же время банки располагают свободной рублевой ликвидностью, продолжающей поступать в систему по бюджетному каналу. Данный фактор может сократить потребность в рублях к налогам и ограничить поддержку российской валюте", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Вчера утром на фоне геополитической напряженности сохранялся повышенный спрос на валюту, из-за чего рубль ослаб почти до 70 за доллар. Однако в течение дня этот спрос постепенно сошел на нет и рубль восстановился до 68,7 за доллар, вероятно, при поддержке экспортеров. На глобальном рынке в центре внимания были данные по розничным продажам и промышленному производству США за декабрь, которые оказались хуже ожиданий. Это привело к падению доходности 2-летних гособлигаций США на 10 б.п., до 4,06% - минимума с сентября. Таким образом, инвесторы начинают закладывать в котировки все большее снижение ставки ФРС США в конце этого года и в следующем году. В четверг рубль немного дешевеет, но высокого спроса на валюту не наблюдается, и мы ждем, что экспортеры продолжат продавать валюту перед дивидендными и налоговыми выплатами в объеме 1 трлн руб. в ближайшую неделю, что позволит рублю укрепиться до 68,5 за доллар. В центре внимания сегодня будет протокол декабрьского заседания ЕЦБ", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,29% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,63% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,19%, 8,41% и 8,57% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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