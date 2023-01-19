Freedom Finance Global сохраняет позитивный долгосрочный прогноз в отношении акций Alcoa Corporation и рекомендует их покупать с целевой ценой $65 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова.

"Мы ждем роста цен на алюминий, которые в IV квартале уже показали умеренное восстановление до $2324 за тонну. Даже несмотря на поквартальное сокращение стоимости алюминия, высокая база конца года может послужить отправной точкой для начала восходящего тренда. Мы сохраняем позитивный долгосрочный прогноз в отношении акций компании. Рекомендация к покупке основана на устойчивом спросе на алюминий, обусловленном ситуацией на конечных рынках. Отметим также, что Alcoa продолжает оптимизировать портфель активов, что позволит ей улучшить прибыльность и добиться достижения самых низких уровней выброса углекислого газа среди всех мировых алюминиевых компаний", - пишет эксперт.

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