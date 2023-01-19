"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 380 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 380 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,11%, стоп-приказ: 320 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Роснефть" выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект "Восток Ойл", который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая нефть на проекте может быть получена уже в 2024 году, а к 2030 году добыча по плану должна достигнуть 2-2,3 млн барр./сутки. Восстановление добычи нефти на проекте "Сахалин-1" после ухода Exxon Mobil прошло достаточно оперативно, что в краткосрочной перспективе может стать драйвером роста", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения после дивидендного "гэпа" восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,51%", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность эмитента охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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