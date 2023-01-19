Котировки золота могут продолжить рост после снятия перекупленности - "Финам"

Котировки золота могут продолжить рост после снятия перекупленности, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"C конца прошлой недели цены на золото остановили свой рост. Ранее котировки драгметалла преодолели ближайшее сильное сопротивление на уровне $1880 за тройскую унцию. Последний ценовой минимум, от которого котировки золота пробуют оттолкнуться наверх - $1900. После снятия локальной перекупленности золото может продолжить подъем цен, тем более что индекс доллара пока сохраняет слабость, а доходности по UST за последние сутки ощутимо снизились", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.