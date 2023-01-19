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19 января 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс РТС не удержал 1000п

Москва. 19 января. Рынок акций РФ утром в четверг снижается вслед за мировыми площадками и нефтью (Brent откатилась к $84 за баррель) на слабой американской статистике и заявлениях представителей Федрезерва; индекс МосБиржи просел к 2180 пунктам, индекс РТС не удержал рубеж 1000 пунктов.

К 11:15 МСК индекс МосБиржи составил 2181,39 пункта (-0,7%), индекс РТС - 999,7 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 68,74 рубля (-0,01 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, инвесторы на внешних площадках демонстрируют склонность к фиксации прибыли.

Нефть дешевеет после резкого разворота вниз накануне вечером. Представители ФРС говорят о необходимости продолжить активное повышение ставки. Тем временем, экономическая статистика начала портиться даже в США, хотя отчеты по инфляции говорят о снижении ценового давления. На этом фоне российский рынок акций демонстрирует неуверенность, так как слабая мировая экономика означает слабый сырьевой спрос. Соответственно, под давлением находятся акции нефтегазового сектора и металлурги. Рубль может воздержаться от ослабления благодаря продажам юаней Минфином и конвертации выручки экспортеров, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США инвесторы сначала с оптимизмом восприняли данные, свидетельствующие о замедлении роста американской экономики в декабре, надеясь на смягчение тона ФРС. Тем не менее, высказывания ряда представителей ФРС о необходимости повышения ставок выше 5% годовых резко ухудшили биржевой настрой.

Фьючерсы на индекс S&P 500 в очередной раз отступили от психологически важного уровня 4000 пунктов, теперь вероятно снижение к краткосрочной поддержке 3870 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что пока не подтверждает развитие краткосрочного восходящего тренда, полагает аналитик.

Цены на нефть Brent и WTI вновь откатились от сопротивлений $86,5 и $80 за баррель соответственно, не сумев сломать долгосрочный нисходящий тренд на фоне продаж в США. Теперь цены находятся недалеко от краткосрочных поддержек $83,5 и $78 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых может ускорить продажи.

Индексы Мосбиржи и РТС продолжают снижение на фоне ухудшения настроений за рубежом, но до преодоления поддержек 2160 и 975 пунктов откат будет носить коррекционный характер. Позитивом для рынка акций РФ является отсутствие геополитических ухудшений: накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления не сделал каких-либо неожиданных заявлений. В четверг последний день с промежуточными дивидендами за 2022 год можно купить акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU). Зарубежные инвесторы ожидают сигналов со стороны ЕЦБ и новой порции макроэкономических данных из США, отмечает Кожухова.

В США индексы акций по итогам торгов накануне снизились на 1,2-1,8% на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки.

Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября при прогнозах снижения на 0,9%, отмечает агентство Bloomberg.

Отчет ФРС показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение дефицита торгового баланса Японии в 2022 году до максимального значения с 1979 года. Годовой объем японского экспорта повысился на 18,2%, импорта - на 39,2%. В декабре экспорт вырос на 11,5% - самыми низкими темпами с января 2022 года, импорт увеличился на 20,6% - минимально с апреля 2021 года.

ВВП КНР в октябре-декабре 2022 года вырос на 2,9% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая ранее на этой неделе. Темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с 3,9% в III квартале, но превзошли ожидания экспертов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ждали повышения лишь на 1,8%.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП КНР за IV квартал прошлого года.

Эксперты Goldman посчитали "удивительным", что экономические статданные из Китая не оказались хуже, учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране в конце года и наличие масштабной проблемы нехватки рабочей силы.

Аналитики Societe Generale также улучшили прогноз роста ВВП Китая на текущий год - до 5,8% с 5,3%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают снижение после отката накануне вечером, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федрезерва. Текущая цена Brent находится на $3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК составила $84,3 за баррель (-0,8% и -1,1% в среду), февральская цена WTI - $78,66 за баррель (-1% и -0,9% накануне).

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы ФРБ Сент-Луиса Балларда о необходимости продолжения подъема базовой процентной ставки ФРС, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,6%).

Подорожали бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (+6,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9% и +6,3% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 5,86 млрд рублей (из них 2,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 527,75 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 320,57 млн рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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