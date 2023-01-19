БКС Экспресс снизил рекомендацию для акций Pinduoduo до "держать"

Аналитики БКС Экспресс понизили рекомендацию для акций Pinduoduo до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $98 на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в 2022 году котировки бумаг китайского интернет-ритейла Pinduoduo показали сильный рост (лучше S&P 500 на 56 п.п.), а мультипликаторы приблизились к средним уровням за последний год.

"Мультипликаторы компании выше, чем у прямых конкурентов, как и темпы роста выручки и маржинальность бизнеса. При этом полагаем, что акции Pinduoduo в настоящий момент справедливо оценены", - указывают аналитики.

Среди возможных рисков в инвесткомпании отмечают высокую конкуренцию на рынке e-commerce Китая; риски делистинга: вопрос о перспективах листинга на американском рынке пока не решен, при этом у компании нет листинга на какой-либо бирже Китая.

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