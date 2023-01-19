Рубль, вероятно, останется в диапазоне 68-70 руб./$1 в ближайшие дни- Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB, вероятно, останется в диапазоне 68-70 руб./$1 в ближайшие дни, в дальнейшем же у национальной валюты сохраняется потенциал к ослаблению, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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