Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и выступления представителей ФРС США:

- Счет текущих операций еврозоны за ноябрь;

- Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в США за декабрь;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии на январь;

- Недельные данные по числу заявок на пособие по безработице в США;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов в хранилищах;

- Выступления представителей ФРС.

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