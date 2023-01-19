.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Текущее снижение цены нефти, скорее всего, ограничено диапазоном $82-84/барр. - ПСБ
.
19 января 2023 года 10:06
Текущее снижение цены нефти, скорее всего, ограничено диапазоном $82-84/барр. - ПСБ
Потенциал текущего снижения котировок нефти марки Brent может быть ограничен диапазоном $82-84 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Коррекция на рынке нефти в целом выглядит достаточно естественно с технической точки зрения - рост котировок последних полутора недель был достаточно резким и поддерживался в основном среднесрочными ожиданиями по оживлению спроса на сырье в КНР, которые сейчас отошли на второй план, - пишет эксперт в комментарии. - В четверг в центре внимания инвесторов будут официальные недельные данные по рынку энергоносителей в США, которые могут также поддержать коррекционные настроения. Впрочем, мы пока не видим сильных поводов для формирования направленного снижения. По нашему мнению, потенциал отката котировок нефти марки Brent может быть ограничен зоной $82-84 за баррель ввиду сохраняющегося позитива в отношении КНР и в целом комфортной для рынков сырья ситуации на валютных рынках". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
19 января 2023 года 11:01
алитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского производителя игрушек Pop Mart International Group Limited с прогнозной стоимостью на уровне 30 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре. Эксперты обращают внимание на следующие... читать дальше
.19 января 2023 года 10:43
алитики "БКС Мир инвестиций" повысили прогнозную цену акций Xtep International Holdings Ltd. до 11,52 гонконгского доллара (HKD), сообщается в обзоре. Рекомендация "покупать" для этих акций была подтверждена экспертами. Аналитики инвесткомпании отмечают следующие факторы: - Эмитент объявил о... читать дальше
.19 января 2023 года 10:25
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и выступления представителей ФРС США: - Счет текущих операций еврозоны за ноябрь; - Число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов... читать дальше
.19 января 2023 года 09:49
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 19 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.19 января 2023 года 09:48
тенциал укрепления рубля в настоящее время сохраняется с расчетом на активность экспортеров на рынке, актуален тест нижней границы зоны консолидации 68-70 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение... читать дальше
.19 января 2023 года 09:39
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2175-2190 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с... читать дальше
.19 января 2023 года 09:30
Внешний фон не располагает к уверенному росту индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Сам факт остановки в среду падения индекса Мосбиржи уже можно записать в актив. Волна фиксации после восходящей тенденции последних... читать дальше
.19 января 2023 года 09:18
Вероятно снижение котировок нефти марки Brent до конца текущей недели, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Цены на нефть в среду показали волатильную сессию. Сначала кони активно росли на фоне позитивной статистики из США и позитивного отчета от МЭА, в моменте даже переписали... читать дальше
.19 января 2023 года 09:12
Акции инвестиционных банков в США, в том числе Morgan Stanley, останутся под давлением в среднесрочной перспективе, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "Несмотря на ухудшение динамики в направлении трейдинга, финансовые результаты Morgan Stanley за четвертый квартал оказались... читать дальше
.19 января 2023 года 09:11
Рынок акций США упал в среду на слабых статданных и заявлениях представителей ФРС. Фондовые индексы стран АТР в основном поднимаются в четверг. Нефть активно дешевеет утром в четверг. читать дальше
.19 января 2023 года 08:55
Москва. 19 января. Доллар США и юань укрепляются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль слабеет на фоне снижения нефтяных цен и нестабильной ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.18 января 2023 года 19:42
Москва. 18 января. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат января и на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.18 января 2023 года 19:41
Рынок акций РФ в среду остался вблизи 2200п по индексу Мосбиржи на фоне улучшения внешних настроений
Москва. 18 января. Рынок акций РФ в среду консолидировался на пороге рубежа 2200 пунктов по индексу Мосбиржи при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля, подорожавшей нефти (Brent превысила $87 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках после выхода в США статданных о замедлении производственной инфляции в декабре. читать дальше
.18 января 2023 года 19:18
Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на активный ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились. читать дальше
.18 января 2023 года 19:03
Аналитики "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Mengniu Dairy с целевой ценой HKD47 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. По их оценкам, выручка Mengniu Dairy в 2022г выросла на 5% г/г. Во 2П22 выручка, вероятно, увеличилась на 4-9% п/п, а базовая чистая прибыль в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.