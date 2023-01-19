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19 января 2023 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 19 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций резко снизился в среду на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки. Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%.

Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%. В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в четверг, исключение составляет Япония. Некоторое давление на рынок оказало падение фондовых индексов США. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,53%. Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение дефицита торгового баланса Японии в 2022 году до максимального значения с 1979 года. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,23%, китайский Shanghai Composite - 0,25%. Южнокорейский KOSPI поднялся в ходе торгов на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%.

В свою очередь нефть активно дешевеет утром в четверг после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,94 за баррель, что на 1,22% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,1%, до $84,98 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,28 за баррель, что на 1,51% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 0,9%, до $79,48 за баррель.

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда. Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 18 января выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,052 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,723 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,01% и составил 109,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 829,43 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕАБР-003Р-001" (+0,3%), "Почта России БО-002P-01" (+0,22%) и "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,23%), "Газпромбанк БО-17" (-0,21%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк ВТБ (MOEX: VTBR) 23 января начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии Б-1-321 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10% годовых, ставки 2-12-го купонов составят 0,01% годовых. Предусмотрен дополнительный доход, который будет рассчитываться по специальной формуле.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 39-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 12,94% годовых. Компания разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 7 млн 537,999 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 75,38% займа. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка текущего купона - 11,7% годовых, бонды имеют квартальные купоны. Следующая оферта по выпуску предстоит в январе 2027 года.

Альфа-банк выкупил по оферте 1 млн 123 тыс. 777 облигаций серии БО-18 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом кредитная организация выкупила 22,5% эмиссии. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-18 объемом 5 млрд руб. в январе 2017 года по ставке 9,45% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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