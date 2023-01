Brent у $83,8 за баррель

Рынок акций США упал в среду на слабых статданных и заявлениях представителей ФРС. Фондовые индексы стран АТР в основном поднимаются в четверг. Нефть активно дешевеет утром в четверг.

Американский рынок акций резко снизился в среду на фоне слабых статданных, а также заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о необходимости дальнейшего подъема базовой процентной ставки.

Розничные продажи в Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%.

Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

В то же время рост цен производителей в стране замедлился в декабре до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер признала, что американская экономика начинает показывать "кое-что из того, что мы хотим видеть". При этом, она отметила, что считает необходимым дальнейшее повышение ставки Федрезервом.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления. "Мы уже практически вошли в зону, в которой монетарная политика может называться ограничительной, но еще не находимся в ней", - сказал Баллард.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный в среду Федрезервом, показал, что экономическая активность в США в конце 2022 года - начале 2023 года оставалась стабильной, и представители бизнеса не ожидают ее увеличения в ближайшие месяцы.

ФРБ пяти округов сообщили о слабом или сдержанном увеличении общей активности, шести - о стабильном состоянии экономики или небольшом снижении, и еще одного - о существенном спаде.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) подешевели на 4,6% по итогам торгов, несмотря на сильную отчетность и прогнозы авиакомпании. United Airlines вышла на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, успешно справившись с проблемами, вызванными сложными погодными условиями в конце года. Скорректированная прибыль и выручка авиаперевозчика превзошли прогнозы рынка.

Стоимость бумаг Microsoft Corp. (SPB: MSFT) упала на 1,9%. В среду компания подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что она готовится к сокращению порядка 10 тыс. рабочих мест. Глава Microsoft Сатья Наделла написал в корпоративном блоге, что сокращения затронут менее 5% сотрудников.

Цена акций Moderna Inc. (SPB: MRNA) поднялась на 3,3% благодаря тому, что компания сообщила об успешном испытании одной из своих вакцин.

Бумаги International Business Machines (SPB: IBM) подешевели на 3,3% вслед за ухудшением оценки акций до "держать" с "покупать" аналитиками Morgan Stanley (SPB: MS).

Цена акций оператора американской криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN), анонсировавшей уход с японского рынка, упала на 7,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 613,89 пункта (1,81%) и составил 33296,96 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 62,11 пункта (1,56%) - до 3928,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 138,1 пункта (1,24%) и составил 10957,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг, исключение составляет Япония.

Некоторое давление на рынок оказало падение фондовых индексов США по итогам предыдущей сессии в связи с сигналами ослабления экономики и ожиданиями дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,4% в ходе торгов. Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение дефицита торгового баланса Японии в 2022 году до максимального значения с 1979 года.

Годовой объем японского экспорта повысился на 18,2%, импорта - на 39,2%.

В декабре экспорт вырос на 11,5% - самыми низкими темпами с января 2022 года, импорт увеличился на 20,6% - минимально с апреля 2021 года.

Акции SoftBank Group теряют в цене 3,5% на торгах в четверг, Toyota Motor - 2,4%, Tokyo Electron - 2,3%, Nintendo - 1,2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,23%, китайский Shanghai Composite - 0,25%.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз роста экономики Китая на 2023 год до 5,5% с ожидавшихся ранее 5,2% после публикации более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП за четвертый квартал прошлого года.

Экономика КНР в октябре-декабре 2022 года выросла на 2,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая ранее на этой неделе. Темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но превзошли ожидания экспертов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ждали повышения лишь на 1,8%.

Эксперты Goldman посчитали "удивительным", что экономические статданные из Китая не оказались хуже, учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране в конце года и наличие масштабной проблемы нехватки рабочей силы.

Единовременный скачок спроса на лекарства и медицинское оборудование, вероятно, внес свой вклад в рост ВВП в четвертом квартале, отмечает экономист Goldman Лишэн Ван, мнение которого приводит агентство Bloomberg.

Аналитики Societe Generale также улучшили прогноз роста ВВП Китая на текущий год - до 5,8% с 5,3%.

Бумаги Techtronic Industries Co. теряют в цене 2,3% на торгах в Гонконге, NetEase Inc. (SPB: NTES) - 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - 1,6%, Alibaba (SPB: BABA) Health Tech - 1,9%, Meituan (SPB: 3690) - 1,7%. В то же время дорожают акции Tencent (SPB: 700) Holdings (+1,1%), AIA Group (+0,9%), BYD Co. (+2,8%).

В Шанхае растут котировки акций China Merchants Bank (+0,6%), Sinopec (+0,5%), Zijin Mining Group (+1,7%), фармкомпании Jiangsu Hengrui (+6,5%).

В то же время, стоимость бумаг производителя алкоголя Kweichow Moutai теряет 0,9%.

Южнокорейский KOSPI поднялся в ходе торгов на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Нефть активно дешевеет утром в четверг после снижения накануне, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск составляет $83,83 за баррель, что на $1,15 (1,35%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,94 (1,1%), до $84,98 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,2 за баррель, что на $1,28 (1,61%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на $0,7 (0,9%), до $79,48 за баррель.

Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Балларда.

Баллард сказал в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.

"Такие слова усилили опасения, что Федрезерв может снова повысить ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании", - отметил старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Кроме того, обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.