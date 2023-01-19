Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг снижением на 0,2-0,9% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения в пределах 0,2-0,9%, в диапазоне 2175-2190 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с более или менее масштабным спадом. Позднее указанный индекс с большой долей вероятности стабилизируется около уровня открытия. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2210 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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