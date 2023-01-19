Акции инвестбанков в США среднесрочно останутся под давлением - Freedom Finance Global

Акции инвестиционных банков в США, в том числе Morgan Stanley, останутся под давлением в среднесрочной перспективе, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"Несмотря на ухудшение динамики в направлении трейдинга, финансовые результаты Morgan Stanley за четвертый квартал оказались лучше общерыночных ожиданий за счет более сильных показателей в сегменте управления капиталом. При нормализации рыночных условий во втором полугодии 2023 года инвестиционно-банковский бизнес сможет продемонстрировать рост прибыли в пределах 9-10%. При этом в среднесрочной перспективе акции инвестиционных банков останутся под давлением ввиду продолжающегося ужесточения монетарной политики и рисков рецессии. Наш прогноз для бумаг эмитента - $94 за штуку", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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