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18 января 2023 года 19:42

Рубль в среду подрос к доллару и евро на фоне растущей нефти и перед пиком налоговых выплат января

Москва. 18 января. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат января и на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 68,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 40,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,35 руб./EUR1, подешевев на 65 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 51,4 копейки - до 71,27 рубля. Курс китайского юаня не изменился относительно вторника, закрывшись на отметке 10,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро вечером в среду после консолидации в узких торговых коридорах, которая наблюдалась значительную часть дня. Поддержку рублю оказали спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей января, которые ожидаются на следующей неделе, заметный рост цен на нефть, а также традиционные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду подорожала к доллару и к евро, поддержку рублю могла оказать растущая нефть. "18 января цена мартовского фьючерса на Brent на бирже ICE обновила максимум с начала года, преодолев отметку в $87 за баррель. Минфин РФ в среду разместил ОФЗ объемом порядка 107 млрд рублей по номиналу. В 2023 году объемы размещения ведомства находятся ниже рекордных уровней, наблюдавшихся в четвертом квартале прошлого года. На аукционах в 2023 году, включая сегодняшние, не были представлены флоатеры, а основной объем размещений приходился на классические ОФЗ-ПД", - говорит Беспалов.

"Рубль на старте торгов испытал кратковременную просадку. Доллар установил недельный максимум немного выше 69,8 руб., евро вновь превышал 75 руб. Однако затем валютные пары стали снижаться, выйдя в умеренный минус. Внешний фон остается позитивным: нефтяные цены сохраняют восходящую динамику, обновив месячный максимум. Устойчивое подорожание нефти может способствовать укреплению рубля, если дисконт российской марки Urals не будет увеличиваться. Китайский юань (CNY/RUB) в паре с рублем торгуется в небольшом плюсе благодаря подорожанию на мировом рынке", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть продолжается вечером в среду благодаря позитивному прогнозу спроса на топливо от Международного энергетического агентства (МЭА).

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,55% - до $87,25 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,93% - до $81,73 за баррель. Североамериканский сорт дорожает девятую сессию подряд, чего не наблюдалось с января 2019 года, отмечает Bloomberg.

Обе марки торгуются на максимальных отметках с 5 декабря прошлого года, свидетельствуют данные FactSet.

В среду МЭА повысило на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году.

Во втором квартале текущего года, как ожидают эксперты агентства, глобальный спрос вырастет до 100,81 млн б/с, в третьем - до 102,86 млн б/с, а в четвертом - до 103,51 млн б/с, обновив исторический рекорд.

Также агентство улучшило прогноз спроса на нефть в Китае, крупнейшем импортере этого топлива в мире, на 100 тыс. б/с, до 15,9 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 января на 20,84 копейки, до 68,8728 руб./$1, и увеличил курс евро на 32,36 копейки, до 74,5882 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 21,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 68,8854 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 14,79 копейки и составил 68,8881 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 722,108 млн, из которых $593,416 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 128,692 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 32,5 копейки, до 74,5692 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 22,29 копейки, подорожав до 74,6162 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR704,501 млн, из которых EUR147,089 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR557,412 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,19%, 8,41% и 8,57% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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