Рынок акций РФ в среду остался вблизи 2200п по индексу Мосбиржи на фоне улучшения внешних настроений

Москва. 18 января. Рынок акций РФ в среду консолидировался на пороге рубежа 2200 пунктов по индексу Мосбиржи при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля, подорожавшей нефти (Brent превысила $87 за баррель) и улучшения настроений на внешних фондовых площадках после выхода в США статданных о замедлении производственной инфляции в декабре.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2196,26 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1006,35 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 68,77 рубля (-0,38 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4% и -0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в середине недели торговался при смешанной динамике фишек, индекс МосБиржи пытался вернуться выше рубежа 2200 пунктов. Динамику "лучше рынка" показали представители секторов финансов и металлургии. Вернулись к росту имеющие большой вес в индексе акции Сбера, бумаги золотодобытчиков отыгрывали ценовой позитив в желтом металле. Дорожала и нефть, однако рыночный сантимент из-за выросшего дисконта по смеси Urals и не желающий отступать рубль сдерживали спрос на акции большинства российских нефтяников.

Стоимость сырьевых активов поддерживается позитивными ожиданиями по "открытию" Китая после жестких локдаунов, а также слабостью доллара. Данные по темпам роста потребительских цен еврозоны в декабре вышли в рамках ожиданий (+9,2% в годовом выражении), с ноября показатель идет на снижение. В США, в свою очередь, быстрее ожиданий сокращаются темпы роста цен производителей, отмечает эксперт.

Вечером в среду будет обнародована "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США. В четверг появятся данные по американскому строительному сектору, в том числе по количеству новостроек в декабре. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг выступит с речью, также в этот день будет опубликован протокол последнего заседания европейского регулятора по монетарной политике. Кроме того, инвесторы продолжат следить за новостями с Всемирного экономического форума в Давосе.

При сохранении ценового оптимизма в сырьевых товарах и общего благоприятствующего сантимента российский рынок имеет шансы на продолжение умеренного роста. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 января - 2150-2250 пунктов, ожидает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на Всемирном экономическом форуме в Давосе прозвучало немало заявлений от представляющих государства "большой семерки" политиков и экономистов, считающих, что в текущем году мировой экономике удастся избежать рецессии. Рынки акций на эту риторику отреагировали положительно.

Среди лидеров роста в среду аналитик отметила расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,7%), которые выросли на ожиданиях, связанных с переориентацией экспортных потоков из РФ на Восток, и на фоне общего усиления интереса покупателей к акциям российского транспортного сектора. Позитивная динамика в ценах на серебро и золото стала драйвером для восходящего движения котировок бумаг Polymetal. Нефть выросла после публикации прогнозов Международного энергетического агентства, предполагающих усиление спроса на сырье, опережающее рост мирового предложения.

Актуальным для индекса Мосбиржи в четверг останется диапазон 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду подогревался отдельными корпоративными историями и позитивными внешними сигналами, отсутствие геополитических сюрпризов также позволяет сохранить рыночный оптимизм.

Акции НМТП, "Распадской" (MOEX: RASP) и ряда других эмитентов в среду скорректировались после значительного повышения в предыдущие сессии. В США индекс S&P 500 вновь пытается закрепиться выше 4000 пунктов, располагаясь у пика с середины декабря. Свежая статистика в целом указала на охлаждение американской экономики в декабре, усиливая ожидания более сдержанной позиции ФРС в отношении процентных ставок. Так, темпы роста основного индекса цен производителей в США замедлились, розничные продажи и промпроизводство сократились сильнее прогнозов, констатирует аналитик.

Ожидания по ускорению спроса на нефть со стороны Китая также усиливаются, что позволяет котировкам продвигаться выше, в то время как золото удерживает уровень $1900 за унцию. "Индексы МосБиржи и РТС стабилизировались, не получив, вопреки некоторым опасениям, значимых геополитических сигналов от выступления президента РФ Владимира Путина", - отмечает Кожухова.

В целом, о сохранении краткосрочного настроя на рост в РФ можно говорить при положении индексов МосБиржи и РТС выше отметок 2160 и 975 пунктов соответственно. В четверг российский рынок лишится еще одной актуальной дивидендной истории: последний день на бирже с промежуточными выплатами за 2022 год будут торговаться акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU), напомнила аналитик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, российский рынок акций после отскока консолидируется в ожидании сильных поводов для движения.

Возобновили рост бумаги "Газпрома" и Сбербанка после коррекции накануне. Также выросли бумаги Fix Price (MOEX: FIXP) (+2,4%) на новостях о международном расширении бизнеса (компания сообщила об открытии магазинов в Монголии - первые два магазина франчайзинговой сети Fix Price открылись в Улан-Баторе). Однако общая активность торгов на Мосбирже заметно сократилась.

"Рост бумаг Сбербанка можно связать с началом работы банка в Крыму. Международная экспансия финансовой организации, по сути, сегодня невозможна, но остаются некоторые возможности внутри страны. Соответственно, включение нового региона послужит увеличению базы оказания финансовых услуг", - отмечает аналитик.

В остальном, можно говорить, что рынок консолидируется, не решаясь на глубокую коррекцию или штурм 200-дневной скользящей средней. Впрочем, сама эта линия постепенно приближается к текущему значению индекса МосБиржи и находится уже около 2231 пункта. Соответственно, даже в режиме консолидации текущее значение индекса может встретиться с линией сопротивления, что послужит сигналом для более активных действий, полагает Кочетков.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после заседания ЦБ страны подскочил на 2,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite завершил торги без изменений, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,3%, FTSE просел на 0,1%) и США (индексы Nasdaq и S&P 500 прибавили 0,2-0,3%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре. Динамика инфляции совпала с консенсус-прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

Розничные продажи в США в декабре снизились на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали падения показателя на 0,9%, прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,8%. В ноябре, согласно пересмотренным данным, показатель понизился на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,6%.

Вместе с тем, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 6,2% в годовом выражении, при прогнозах роста на 6,8% после подъема в ноябре на 7,4%.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на фоне надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $87,35 за баррель (+1,7% и +1,7% накануне), февральская цена WTI - $81,87 за баррель (+2,1% и +0,4% во вторник).

Росту цен способствовали заявления вице-премьера КНР Лю Хэ в Давосе, а также обновленные оценки ОПЕК и МЭА. Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе об открытии и успехах китайской экономики. Он отметил, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. По его словам, пик заражения коронавирусной инфекцией в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) также подтвердила предположения инвесторов о восстановлении спроса на нефть со стороны Китая, заложив повышение мирового спроса в прогноз на 2023 год.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 160 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из ежемесячного отчета агентства. Эксперты агентства понизили оценку спроса на нефть в I квартале 2023 года на 90 тыс. б/с (до 99,65 млн б/с), но повысили на все последующие кварталы: на 170 тыс. б/с во II квартале (до 100,81 млн б/с), на 140 тыс. б/с в III квартале (до 102,86 млн б/с), на 110 тыс. б/с - в IV квартале (до 103,51 млн б/с.).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+39,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+6,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,6%).

Лидерами снижения выступили акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-4,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,7%), бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-1,7%), "Распадской" (-1,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 24,43 млрд рублей (из них 9,08 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,09 млрд рублей на акции "Полюса").