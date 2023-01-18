Цены евробондов РФ в среду продолжили колебаться в боковике, несмотря на активный рост UST

Москва. 18 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на активный ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 78 базисных пунктов, подорожав до 59,39% от номинала (доходность снизилась на 14 базисных пунктов - до 10,68% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,25% от номинала (доходность - 9,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 16 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 35 базисных пунктов - до 42,7% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,25% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 33,36% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 43,46% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 25,76% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене всего 1 базисный пункт, подорожав до 41,32% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 21,99% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 14 базисных пунктов - до 82,14% от номинала (его доходность выросла на 48 базисных пунктов - до 36,69% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1 базисный пункт, составив 65,72% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 18 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries), плавно подраставшие накануне, ускорили темпы повышения в середине недели на фоне объявления итогов заседания Банка Японии, а также публикации новой порции макроэкономической статистики в США.

Банк Японии 18 января оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), - плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций.

Статданные, опубликованные в среду, показали более существенное, чем ожидалось, снижение розничных продаж в США в прошлом месяце. Розничные продажи в Соединенных Штатах в декабре упали на 1,1% относительно ноября, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,9%. Темпы сокращения продаж ускорились по сравнению с ноябрем, когда они составили 1%. Рост цен производителей в США в декабре замедлился до минимальных с марта 2021 года 6,2% в годовом выражении, сообщило Минтруда. Месяцем ранее цены увеличились на 7,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение цен производителей в декабре на 6,8%.

Отчет Федеральной резервной системы (ФРС), также обнародованный в среду, показал максимальное за 15 месяцев сокращение объема промышленного производства в США в декабре. Промпроизводство снизилось на 0,7% по сравнению с ноябрем, тогда как эксперты прогнозировали его уменьшение на 0,1%.

На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries упала сразу на 15 базисных пунктов - до 3,40% по сравнению с 3,55% годовых на закрытие торгов вторника. Тем временем доходность американских гособлигаций с погашением через 2 года снизилась до 4,10% с 4,21% годовых накануне, а 30-летних бумаг - опустилась до 3,56% по сравнению с 3,66% годовых.