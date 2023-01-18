Акции Goldman Sachs останутся под давлением в среднесрочной перспективе - Freedom Finance Global

Акции Goldman Sachs Group продолжат оставаться под давлением в среднесрочной перспективе, прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет $390 за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"Goldman Sachs отчитался за четвертый квартал выручкой и прибылью хуже ожиданий. Банк столкнулся с падением доходов как в сегменте управления активами и капиталом, так и в направлении глобального банкинга и рынков. Ожидаем, что по крайней мере в течение первого полугодия эмитент продолжит вести деятельность в условиях низкой активности компаний на рынках капитала и слабого спроса на услуги инвестиционного банкинга. C учетом риска умеренной рецессии акции эмитента продолжат оставаться под давлением в среднесрочной перспективе. Тем не менее усиление фокуса на маржинальные подразделения и оптимизация расходов позволят менеджменту улучшить показатели рентабельности (в том числе за счет возобновления годового роста выручки инвестбанкинга по мере нормализации рыночных условий)", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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