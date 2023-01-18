Вероятен рост котировок акций United Airlines в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятен рост котировок акций United Airlines Holdings в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Скорректированная чистая прибыль эмитента в 4К22 оказалась на 24% ниже консенсус-прогноза FactSet - $1,6 на акцию, выручка ($12,4 млрд) превзошла ожидавшиеся рынком $12,23 млрд. За весь 2023 год компания прогнозирует скорректированную прибыль на акцию на уровне $10-12, что также существенно превосходит ожидания рынка ($6,84 на акцию), поэтому мы ожидаем роста котировок бумаг United Airlines в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты в комментарии.

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