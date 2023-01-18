Sber CIB рекомендует покупать акции "ОГК-2", сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Эксперты в целом позитивно оценивают операционные результаты эмитента за четвертый квартал 2022 года, финансовые показатели компании за 2022 год могут оказаться лучше прогнозов. Потенциал роста котировок бумаг "ОГК-2", по их мнению, составляет 16,7% от текущего уровня.

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