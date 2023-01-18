Рубль днем умеренно дорожает к доллару и евро на фоне растущей нефти и перед пиком налоговых выплат января

Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат января и на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 68,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,46 руб./EUR1, подешевев на 54,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,7 копейки - до 71,35 рубля. Курс китайского юаня снизился на 1,7 копейки - до 10,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро днем в среду, консолидируясь в узких торговых коридорах в обеих парах после волатильного начала месяца. Поддержку рублю оказывают спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей января, которые ожидаются на следующей неделе, а также заметный рост цен на нефть.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару, торгуется ниже 69. Спрос на рубль вырос из-за снижения американской валюты (индекс доллара (DXY) снижается в пределах 0,3%), а также на фоне роста цен на нефть и продаж валюты со стороны Минфина РФ в рамках нового бюджетного правила", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"Инвесторы по-прежнему ищут равновесные курсы валют после эмоциональных колебаний прошлой недели. При этом высокие цены на энергоносители вместе со стартующим налоговым периодом в России оказывают рублю поддержку", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Также поддержку рублю оказывает позитивный настрой на глобальном рынке. Помимо ЕЦБ, который, вероятно, будет проводить менее жесткую денежно-кредитную политику, чем инвесторы опасались ранее, сегодня утром Банк Японии принял решение сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику, в частности поддерживать низкую доходность гособлигаций. Кроме того, нефть Brent подорожала до локального максимума, поднявшись выше $87 за баррель", - подчеркивают аналитики SberCIB Investment Research.

Цены на нефть усилили подъем днем в среду после повышения прогноза мирового спроса на топливо со стороны Международного энергетического агентства.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,68% - до $87,36 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,02% - до $81,8 за баррель. Североамериканский сорт дорожает девятую сессию подряд, чего не наблюдалось с января 2019 года, отмечает Bloomberg.

По итогам прошлой сессии Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 0,4% благодаря ожиданиям ускорения роста китайской экономики после снятия антиковидных ограничений.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году, следует из опубликованного в среду ежемесячного отчета агентства.

При этом оценка спроса в 2022 году по сравнению с декабрьским отчетом снижена на 80 тыс. б/с - до 99,85 млн б/с, а прогноз на первый квартал 2023 года - на 90 тыс. б/с, до 99,65 млн б/с.

Во втором квартале текущего года, как ожидают эксперты МЭА, глобальный спрос вырастет до 100,81 млн б/с, в третьем - до 102,86 млн б/с, а в четвертом - до 103,51 млн б/с, обновив исторический рекорд.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,19%, 8,41% и 8,57% годовых соответственно.