Фундаментальные факторы в 2023г находятся на стороне ослабления рубля - Райффайзенбанк

Фундаментальные факторы находятся в текущем году на стороне постепенного ослабления рубля, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Состояние счета текущих операций в 2023 году будет определяющим для курса рубля. С одной стороны, сужение торгового баланса окажет давление на котировки. С другой стороны, по крайней мере в течение первых месяцев этого года продажи валюты в рамках интервенций сгладят эффект негативной динамики экспортных нефтегазовых доходов на рубль. Мы ожидаем средний курс рубля в 2023 году на уровне 70,6 руб./$1 и плавное ослабление до уровня 73 руб./$1 к концу года", - пишут эксперты в обзоре.

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