Цена нефти останется в диапазоне $85-90/барр. до конца торгов в среду - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $85-90 за баррель до конца торговой сессии в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Цена на нефть марки Brent растет, так как ОПЕК повысила прогнозы мирового спроса на нефть в первом квартале с 101,4 тыс. баррелей в сутки до 160 тыс. Основной причиной пересмотра этих ожиданий стал расчет на активизацию экономики Китая после снятия карантина, отмечает эксперт в комментарии.

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