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Главная / Мнения аналитиков / Цена нефти останется в диапазоне $85-90/барр. до конца торгов в среду - Freedom Finance Global
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18 января 2023 года 15:23
Цена нефти останется в диапазоне $85-90/барр. до конца торгов в среду - Freedom Finance Global
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $85-90 за баррель до конца торговой сессии в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Цена на нефть марки Brent растет, так как ОПЕК повысила прогнозы мирового спроса на нефть в первом квартале с 101,4 тыс. баррелей в сутки до 160 тыс. Основной причиной пересмотра этих ожиданий стал расчет на активизацию экономики Китая после снятия карантина, отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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