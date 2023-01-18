Смещение курса рубля ближе к 75-80 руб./$1 выглядит более вероятным в перспективе 2023г - "Открытие Инвестиции"

Смещение курса рубля ближе к 75-80 руб./41 выглядит более вероятным в перспективе 2023г, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Сейчас (январь - февраль) на стороне экспорта вряд ли ситуация улучшилась, однако импорт в начале каждого года сезонно падает. Поэтому ожидаем, что в январе-феврале 2023г по балансу товаров и услуг ситуация будет не хуже, чем в декабре 2022г. При этом действует бюджетное правило. В итоге получаем, что USD/RUB будет тяготеть к 70-69 руб./$1, а диапазон 70-65 руб./$1 пока остаётся более вероятным, чем 70-75 руб./$1. Но в перспективе 2023г смещение курса ближе к 75-80 рублей за доллар выглядит более вероятно, если на внешних рынках реализуются оптимистичные сценарии в отношении экономического роста США, Европы, Китая и Индии", - пишет эксперт.

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