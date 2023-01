"Мои Инвестиции" назвали топ-10 глобальных акций

"Мои Инвестиции" назвали топ-10 наиболее интересных глобальных акций, торгующихся на СПБ Бирже, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Текущий состав "горячей десятки": Alphabet Inc., Alteryx, AT&T Inc., AvalonBay Communities, BioMarin Pharmaceutical, Citigroup Inc., Cleveland-Cliffs, Farfetch, Healthpeak Properties и Valvoline.

"Мы видим предпосылки для продолжения "бычьего ралли" на рынке США в предстоящие несколько недель, - отмечают эксперты. - Опережающие индикаторы инфляции указывают на замедление деловой активности США. Рынок ждет всего два повышения процентной ставки от ФРС в целом до 5% и уже начинает закладывать ее снижение до 4,5% к концу 2023г. Предпочитаем умеренно высокую экспозицию на рисковые активы, а также наиболее чувствительные к изменению процентных ставок REIT (инвестиционные фонды недвижимости)".

