"Открытие Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 107 руб

"Открытие Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 107 рублей за штуку", открытую 28 сентября 2022 года, сообщается в комментарии аналитиков Управления анализа рынков.

"Мы рекомендовали покупать акции "Московской биржи", отмечая их существенную фундаментальную недооценку. За прошедшие с того момента неполные четыре месяца данные бумаги прилично подорожали и вплотную приблизились к обозначенному в идее "таргету". Учитывая столь быструю переоценку на относительно слабом рынке, мы приняли решение закрыть позицию и зафиксировать прибыль. Доходность идеи составила 32,5%", - отмечают эксперты "Открытие Research".

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