Возможен еще один раунд давления на курс рубля в феврале - Альфа-банк

Возможен еще один раунд давления на курс рубля в феврале, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

"ЦБ РФ представил оценку платежного баланса за 2022г, который показал исторически высокие уровни профицита счета текущих операций ($227 млрд) и профицита торгового баланса товаров и услуг ($282 млрд), - пишут они. - Эти нехарактерно высокие цифры профицита, тем не менее, отражают падение импорта и скачок экспорта, наблюдаемые в 2К22. Цифры торгового профицита и профицита счета текущих операций за 4К22, скорее, свидетельствуют о нормальном уровне, соответствуя годовым уровням $120 млрд и $180 млрд соответственно. Цифры за декабрь явно вызвали интерес рынка с точки зрения оценки эффекта потолка цен на нефть - тем не менее, торговый профицит за декабрь в принципе оказался аналогичен ноябрьскому уровню профицита ($13 млрд), тогда как профицит счета текущих операций резко сократился - с $10 млрд в ноябре всего до $2 млрд в декабре".

Данные цифры в целом подтверждают ожидания стратегов Альфа-банка, что в феврале, когда начнут действовать ограничения на российские нефтепродукты, РФ может столкнуться еще с одним раундом давления на курс рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.