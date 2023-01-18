.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после негативного открытия предпринял попытку отскока вслед за нефтью
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
В 2022 г. дефицит федерального бюджет РФ составил 3,306 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в размере 3 трлн 306,14 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. В январе-ноябре, по предварительным данным министерства, еще наблюдался профицит бюджета -...
 
Запрет на работу филиалов иностранных банков в РФ могут снять
Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать в России свои филиалы. О планах рассмотреть такой сценарий говорится в утвержденной правительством Стратегии развития финансового рынка до 2030 года, пишут "Известия". Там поясняется: в...
 
Уровень неопределенности на российском авторынке в 2023 г. будет высоким
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2023 г. составят 960 000 единиц, 470 000 из которых будет приходиться на локальное производство. Такие данные приводятся в новой стратегии развития автопрома до 2035 г., которую изучили "Ведомости"....
 
18 января 2023 года 11:40

Рынок акций РФ после негативного открытия предпринял попытку отскока вслед за нефтью

Москва. 18 января. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов в среду предпринял попытку роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $87 за баррель), индекс Мосбиржи вновь нацелился на рубеж 2200 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2197,38 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1003,02 пункта (+0,02%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар просел до 68,98 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций могут сохраниться коррекционные настроения после весьма успешного реинвестирования крупных дивидендов, полученных от нефтяных компаний. Особой нервозности не ожидается, поскольку рынок демонстрирует технический откат.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились, а влияние на российский рынок может оказать выступление президента РФ Владимира Путина.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями остаются уровни 2240 и 1040 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки расположены у 2180 и 990 пунктов.

В среду рынок акций РФ пытается отвоевать часть утерянных накануне позиций вслед за улучшением настроений за рубежом и попыток роста цен на нефть. Наблюдавшееся накануне снижение в РФ укладывается в рамки коррекции и пока не представляет угрозы для основного восходящего тренда, но новые геополитические факторы в случае их появления станут определяющими, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рост нефти будет сдерживать акции от усиления коррекции.

В среду внешний фон складывается противоречивым. Однако дорожающая нефть должна оказать поддержку российским акциям, и в первую очередь бумагам нефтяных компаний, полагает Антонов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после позитивного начала года на российском рынке ситуация находится в паритете как на рост, так и падение: акции могут консолидироваться на текущем уровне, прежде чем определится дальнейший тренд. В США высока вероятность очередной волны снижения индексов, так как риск дальнейшего повышения ключевой ставки Федрезерва остается.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше 2200 пунктов и дойти до сопротивления 2250 пунктов. В случае возобновления роста следующей целью может стать уровень 2375 пунктов, а сильная поддержка сформировалась в районе 2075 пунктов.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2175-2200 пунктов в условиях сохранения коррекционных настроений. Однако во второй половине недели эксперты надеются на возвращение рынка акций к росту, а текущий откат акций Сбербанка дает неплохую возможность для покупок.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-1,1%) на отчетности банков, слабо подрос Nasdaq (+0,1%).

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до минус 32,9 пункта при прогнозах роста до минус 8,6-9 пунктов с декабрьского уровня минус 11,2 пункта.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после заседания ЦБ страны подскочил на 2,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite завершил торги без изменений, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

При этом Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Инфляция, как ожидается, в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре. Динамика инфляции совпала с консенсус-прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $86,7 за баррель (+0,9% и +1,7% накануне), февральская цена WTI - $81,06 за баррель (+1,1% и +0,4% во вторник).

Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. По его словам, пик заражения коронавирусной инфекцией в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Трейдеры теперь ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), который будет обнародован в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+25,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,66 млрд рублей (из них 2,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 646,19 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 285,71 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 января 2023 года 19:03
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Mengniu Dairy с целью HKD47
Аналитики "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Mengniu Dairy с целевой ценой HKD47 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. По их оценкам, выручка Mengniu Dairy в 2022г выросла на 5% г/г. Во 2П22 выручка, вероятно, увеличилась на 4-9% п/п, а базовая чистая прибыль в...    читать дальше
.
18 января 2023 года 18:51
Восстановление будет главной темой сектора потребительской электроники Китая в 2023г - "БКС МИ"
Восстановление будет главной темой сектора потребительской электроники Китая в 2023г, говорится в аналитическом материале "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ"). Эксперты прогнозируют восстановление стоимостной цепочки на рынке смартфонов на базе Android с минимумов благодаря оптимизации запасов,...    читать дальше
.
18 января 2023 года 18:41
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций United Airlines до $61
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций United Airlines Holdings до $61 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "United Airlines продемонстрировал уверенные результаты за IV квартал, - пишет аналитик Сергей Глинянов. - Выручка эмитента...    читать дальше
.
18 января 2023 года 18:25
Потенциал роста бумаг Fix Price составляет 22% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"
алитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают целевую цену бумаг (GDR) Fix Price на уровне 435 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста бумаг 22% на горизонте года, говорится в комментарии инвестбанка. Эксперты указывают на ряд факторов в пользу покупки расписок эмитента: - Российская сеть...    читать дальше
.
18 января 2023 года 17:53
Акции Goldman Sachs останутся под давлением в среднесрочной перспективе - Freedom Finance Global
Акции Goldman Sachs Group продолжат оставаться под давлением в среднесрочной перспективе, прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет $390 за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "Goldman Sachs отчитался за четвертый квартал выручкой и прибылью хуже ожиданий....    читать дальше
.
18 января 2023 года 17:27
Давление на рубль может усилиться в феврале - "Мои Инвестиции"
Давление на курс рубля в феврале текущего года может усилиться, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Оптимальной краткосрочной стратегией в текущей ситуации, на наш взгляд, будет ожидание возможного выхода валютной пары USD/RUB выше 70 руб./$1, чтобы дальше выбрать точку входа для...    читать дальше
.
18 января 2023 года 17:07
Вероятен рост котировок акций United Airlines в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Вероятен рост котировок акций United Airlines Holdings в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Скорректированная чистая прибыль эмитента в 4К22 оказалась на 24% ниже консенсус-прогноза FactSet - $1,6 на акцию, выручка ($12,4 млрд) превзошла ожидавшиеся...    читать дальше
.
18 января 2023 года 16:44
Sber CIB рекомендует покупать акции ОГК-2
er CIB рекомендует покупать акции "ОГК-2", сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Эксперты в целом позитивно оценивают операционные результаты эмитента за четвертый квартал 2022 года, финансовые показатели компании за 2022 год могут оказаться лучше прогнозов. Потенциал роста котировок...    читать дальше
.
18 января 2023 года 16:24
Цена акций Сбербанка обладает потенциалом роста до 240 руб. в 2023г - БКС Экспресс
Потенциал роста котировок акций Сбербанка на горизонте 2023 года не исчерпан, ориентир - 240 рублей за штуку, что предполагает подъем примерно на 55% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов БКС Экспресс. "Сбербанк во вторник представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022...    читать дальше
.
18 января 2023 года 16:02
Вероятен всплеск волатильности на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global
Вероятен всплеск волатильности на предстоящих в среду торгах на американском рынке акций в связи с выходом блока важной макростатистики, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. В частности, отмечает эксперт, будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за декабрь....    читать дальше
.
18 января 2023 года 15:43
Фундаментальные факторы в 2023г находятся на стороне ослабления рубля - Райффайзенбанк
Фундаментальные факторы находятся в текущем году на стороне постепенного ослабления рубля, считают аналитики Райффайзенбанка. "Состояние счета текущих операций в 2023 году будет определяющим для курса рубля. С одной стороны, сужение торгового баланса окажет давление на котировки. С другой стороны,...    читать дальше
.
18 января 2023 года 15:38
Рубль днем умеренно дорожает к доллару и евро на фоне растущей нефти и перед пиком налоговых выплат января
Москва. 18 января. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль подрастает к бивалютной корзине перед пиком налоговых выплат января и на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
18 января 2023 года 15:23
Цена нефти останется в диапазоне $85-90/барр. до конца торгов в среду - Freedom Finance Global
тировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $85-90 за баррель до конца торговой сессии в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Цена на нефть марки Brent растет, так как ОПЕК повысила прогнозы мирового спроса на нефть в первом квартале с 101,4 тыс....    читать дальше
.
18 января 2023 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schlumberger с целью $65,3
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $65,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $54,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. Schlumberger опубликует отчет за IV...    читать дальше
.
18 января 2023 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 496 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 496 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 430 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что 29...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.