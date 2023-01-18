Рынок акций РФ после негативного открытия предпринял попытку отскока вслед за нефтью

Москва. 18 января. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов в среду предпринял попытку роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $87 за баррель), индекс Мосбиржи вновь нацелился на рубеж 2200 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2197,38 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1003,02 пункта (+0,02%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар просел до 68,98 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду на рынке акций могут сохраниться коррекционные настроения после весьма успешного реинвестирования крупных дивидендов, полученных от нефтяных компаний. Особой нервозности не ожидается, поскольку рынок демонстрирует технический откат.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились, а влияние на российский рынок может оказать выступление президента РФ Владимира Путина.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями остаются уровни 2240 и 1040 пунктов соответственно. Ближайшие поддержки расположены у 2180 и 990 пунктов.

В среду рынок акций РФ пытается отвоевать часть утерянных накануне позиций вслед за улучшением настроений за рубежом и попыток роста цен на нефть. Наблюдавшееся накануне снижение в РФ укладывается в рамки коррекции и пока не представляет угрозы для основного восходящего тренда, но новые геополитические факторы в случае их появления станут определяющими, полагает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рост нефти будет сдерживать акции от усиления коррекции.

В среду внешний фон складывается противоречивым. Однако дорожающая нефть должна оказать поддержку российским акциям, и в первую очередь бумагам нефтяных компаний, полагает Антонов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после позитивного начала года на российском рынке ситуация находится в паритете как на рост, так и падение: акции могут консолидироваться на текущем уровне, прежде чем определится дальнейший тренд. В США высока вероятность очередной волны снижения индексов, так как риск дальнейшего повышения ключевой ставки Федрезерва остается.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, индексу МосБиржи пока не удалось закрепиться выше 2200 пунктов и дойти до сопротивления 2250 пунктов. В случае возобновления роста следующей целью может стать уровень 2375 пунктов, а сильная поддержка сформировалась в районе 2075 пунктов.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) полагают, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2175-2200 пунктов в условиях сохранения коррекционных настроений. Однако во второй половине недели эксперты надеются на возвращение рынка акций к росту, а текущий откат акций Сбербанка дает неплохую возможность для покупок.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-1,1%) на отчетности банков, слабо подрос Nasdaq (+0,1%).

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе упал до минус 32,9 пункта при прогнозах роста до минус 8,6-9 пунктов с декабрьского уровня минус 11,2 пункта.

В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после заседания ЦБ страны подскочил на 2,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, шанхайский Shanghai Composite завершил торги без изменений, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

При этом Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Инфляция, как ожидается, в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Потребительские цены в Великобритании в декабре выросли на 10,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,7% в ноябре. Динамика инфляции совпала с консенсус-прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg и Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на фоне надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $86,7 за баррель (+0,9% и +1,7% накануне), февральская цена WTI - $81,06 за баррель (+1,1% и +0,4% во вторник).

Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. По его словам, пик заражения коронавирусной инфекцией в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Трейдеры теперь ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), который будет обнародован в среду.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+25,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 6,66 млрд рублей (из них 2,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 646,19 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 285,71 млн рублей на акции "Норникеля").