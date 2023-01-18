"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Caterpillar

Аналитики "Финама" присвоили рейтинг "держать" акциям Caterpillar Inc. с целевой ценой $288 на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста на 11,5% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

"Полагаем, что в среднесрочной перспективе потенциал роста акций Caterpillar ограничен после ралли, - отмечает аналитик Наталия Пырьева. - При этом фундаментально бизнес компании остается устойчивым, поскольку мировые инвестиции в инфраструктурные проекты для поддержания экономического роста и создания новых рабочих мест, а также глобальный тренд на декарбонизацию будут способствовать росту спроса на технику и оборудование Caterpillar в течение следующих 3-5 лет".

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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