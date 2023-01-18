Цена акций Сбербанка может вырасти до 180 руб. на горизонте года - Freedom Finance Global

Цена обыкновенных акций Сбербанка может вырасти до 180 рублей за штуку на горизонте года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Прошедший год стал для крупнейшего российского банка настоящей проверкой на зрелость, констатирует эксперт. Так, в первом квартале были введены внешние ограничения на деятельность финансовой организации, включая запрет SWIFT-переводов. Как следствие, отмечает Чернов, эмитент боролся с рекордным оттоком капитала до тех пор, пока не были приняты меры по ограничению его движения. Во второй половине 2022 года Сбербанк смог вернуться на траекторию роста прибыли и увеличить капитал.

"Финансовые результаты декабря значительно улучшили статистику по году в целом, но мы все равно оцениваем ее как достаточно слабую. Напомним, что отчеты по РСБУ банк начал публиковать с октября прошлого года. Судя по динамике выручки в прошедшем квартале, наиболее трудные времена для эмитента остались позади. На этом фоне у инвесторов появилась надежда на выплату дивидендов, однако на торгах 17 января котировки бумаг Сбербанка снижались на фоне фиксации прибылей трейдерами, поскольку фактические результаты не слишком значительно превзошли общерыночный прогноз", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

"Мы ожидаем роста цены акций эмитента в 2023 году на фоне восстановления финансовых показателей до значений 2021 года. Уже во втором полугодии 2022 года банку удалось продемонстрировать увеличение темпов прибыли во многом за счет наращивания провизий в январе-июне прошлого года. На наш взгляд, эта тенденция продолжится и в наступившем году, чему будут способствовать нормализация монетарной политики, а также рост потребительского и ипотечного кредитования", - указывает Чернов.

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