Риски роста курса рубля выше 70 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса рубля выше 70 руб./$1 пока сохраняются, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник слабел в рамках коррекции. В среду утром курс USD/RUB находится у 69,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Вчерашние данные указали на сокращение торгового профицита РФ в четвертом квартале почти на $20 млрд до $45,9 млрд, минимума со II квартала 2021г. Вероятно, сокращение торгового профицита продолжится, но возобновившиеся операции с валютой в рамках бюджетного правила будут ограничивать влияние ВТО на рубль. Пока риски роста курса USD/RUB выше 70 руб./$1 сохраняются", - пишут аналитики банка.

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