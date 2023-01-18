Котировки нефти могут уйти выше $87/барр. на торгах в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут превысить уровень в $87 за баррель на торгах в среду, поскольку в четверг ожидается забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies и ExxonMobil во Франции из-за повышения пенсионного возраста, говорится в материале аналитиков Sber CIB.

Минфин предложит на аукционах в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном (8-летний и 18-летний) и инфляционный линкер. Доходности рублевых гособлигаций в среду могут повыситься еще на несколько базисных пунктов, полагают в инвестбанке.

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