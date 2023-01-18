"Полюс" остается фаворитом золотодобывающего сектора - "Солид Брокер"

"Полюс" остается фаворитом золотодобывающего сектора, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Золотодобывающим компаниям РФ удалось достаточно быстро переориентировать объемы экспорта, - отмечают эксперты. - Если ранее они продавали прям "у порога" завода банкам, то теперь приходится ещё и возить грузы. Безусловно, это ведет к росту себестоимости, однако вряд ли он будет сильно заметен. Ключевой фактор, влияющий на себестоимость - это курс рубля. Как мы ранее говорили, курс в диапазоне 70-80 руб./$1 является оптимальным для большинства компаний в РФ. Соответственно, сейчас, когда и курс около нижней границы и цена на золото достаточно высока, золотодобытчики чувствуют себя прекрасно".

Ещё одним позитивным фактором инвестирования в такие компании, на взгляд аналитиков, выступает их хэдж от падения цен на нефть или влияния нефтяного эмбарго, т.к. при падении экспорта нефти в РФ может начаться девальвация, а золотодобывающие компании будут от этого выигрывать. В секторе фаворитом "Солид Брокер" остается компания "Полюс", подчеркивается в комментарии.

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