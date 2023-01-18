Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в еврозоне и США:

- Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь;

- Индекс цен производителей в США за декабрь;

- Розничные продажи и промышленное производство в США за декабрь;

- Недельные данные Американского института нефти по запасам углеводородов;

- Выступления нескольких представителей ФРС США;

- "Бежевая книга" ФРС США.

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