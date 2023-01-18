Ожидания роста предложения классических ОФЗ давят на рынок рублевых облигаций - ПСБ

Ожидания роста предложения классических ОФЗ оказывают давление на рынок рублевых облигаций в среду, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Эксперт напоминает, что во вторник на рынке рублевых облигаций наблюдалась разнонаправленная динамика. Доходность ОФЗ срочностью до 3-х лет снизилась в среднем на 5 б.п., более длинных бумаг выросла на 2 б.п. За счет коротких бумаг индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,05%.

"Инвесторы продавали длинные бумаги перед аукционами Минфина в среду по размещению нового госдолга. Минфин РФ сообщил, что 18 января предложит комбинацию классических ОФЗ-ПД 26238, 26239 и инфляционного выпуска ОФЗ-ИН 52004. После увеличения доли флоатеров в заимствованиях в прошлом году Минфин начал этот год с предложения только классических ОФЗ. Ожидания предложения большого объема ОФЗ с фиксированным купоном в этом году при доминировании проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте сдерживают спрос на гособлигации. В среду при ограничении Минфином премии на аукционах в пределах 5 б.п. гособлигации будут торговаться около достигнутых уровней. Из позитивных драйверов отметим рост нефтяных цен", - пишет Монастрышин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.