Рост нефтяных цен будет сдерживать рынок акций РФ от усиления коррекции - "Алор Брокер"

Рост нефтяных цен будет сдерживать российский рынок акций от усиления коррекции на торгах в среду, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи так и не смог добраться до сопротивления 2250 пунктов и во вторник отправился в коррекцию, потеряв по итогам дня 1,26%. Основной причиной снижения была публикация накануне данных Минфина о рекордном спрэде российской нефти к эталонному сорту марки Brent, и этот драйвер еще не отыгран. Внешний фон к утру сложился противоречивый. С одной стороны, на треть процента растет Индекс доллара, оказывая давление на котировки сырьевых ресурсов, с другой - нефть это давление пока игнорирует. Именно дорожающая нефть должна оказать поддержку российским акциям. Не исключено, что "лучше рынка" будет нефтянка", - пишет эксперт в комментарии.

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