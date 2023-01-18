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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи откроет торги в среду ростом на 0,1-0,6% - "Алго Капитал"
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18 января 2023 года 09:54

Индекс Мосбиржи откроет торги в среду ростом на 0,1-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду повышением в пределах 0,1-0,6% , в диапазоне 2200-2210 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется несколько выше ближайшего значимого уровня 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2220, 2230 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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