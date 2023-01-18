Индекс Мосбиржи откроет торги в среду ростом на 0,1-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду повышением в пределах 0,1-0,6% , в диапазоне 2200-2210 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Утреннее улучшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется несколько выше ближайшего значимого уровня 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2190, 2180 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2220, 2230 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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