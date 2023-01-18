Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 18 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ожиданий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых в ближайшие несколько месяцев, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные в понедельник данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 9 пунктов. Особенно резкое падение продемонстрировали субиндексы новых заказов и поставок.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики, при этом рынок акций Японии демонстрирует уверенный рост. Значение японского индекса Nikkei 225 выросло по итогам торгов на 2,48%. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:29 МСК увеличились на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi к 8:25 МСК снизилось на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,1%.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду на фоне сохраняющихся надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $86,87 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,73%, до $85,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени $81,22 за баррель, что на 1,3% выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник контракт повысился в цене на 0,4%, до $80,18 за баррель.

Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. По его словам, пик заражения коронавирусной инфекцией в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля. "Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", - говорится в отчете. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 17 января выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,416 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,171 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,002% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,026%, поднявшись до 829,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,3%), "РЖД-001P-04R" (+0,26%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,35%), "Европлан-001Р-01" (-0,22%) и "Почта России-БО-002P-01" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "КЛС-трейд" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. В обращении находится также дебютный выпуск облигаций компании на 61,5 млн рублей. Выпуски размещались в рамках программы облигаций компании объемом до 1 млрд рублей. Программа рассчитана на 5 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 5 лет.

ООО "Лизинг-Трейд" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 15,5% годовых, купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 19 января. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями, в результате дюрация составит около 3,5 года.

ООО "Мосрегионлифт" 24 января планирует начать размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Московская биржа 9 января зарегистрировала выпуск, включила его в третий уровень котировального списка и в сектор повышенного инвестиционного риска. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

"ВЭБ-лизинг" установил ставку 17-20-го купонов облигаций серий БО-04 и БО-05 на уровне 0,1% годовых. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпускам - 10,69% годовых. По займам предстоит исполнение оферт - 8 февраля для выпуска БО-04 и 10 февраля для выпуска БО-05.