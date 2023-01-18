Рубль, скорее всего, будет торговаться в среду в диапазоне 68-70 руб./$1 - ПСБ

Потенциал укрепления рубля сохраняется, вероятный актуальный диапазон на торговую сессию в среду - 68-70 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Ключевым фактором поддержки выступит активизация экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат, отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.