S&P 500 и Dow Jones снизились на отчетности банков, Nasdaq слабо вырос во вторник. Фондовые индексы стран АТР в среду меняются без единой динамики. Нефть дорожает на торгах в среду на фоне надежд на восстановление спроса из Китая.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 391,76 пункта (1,14%) и составил 33910,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 8,12 пункта (0,2%) - до 3990,97 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 15,96 пункта (0,14%) и составил 11095,11 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а на прошлой неделе все три основных индекса зафиксировали лучший недельный рост с начала ноября.

"Рынок сильно начал этот год. Это может быть началом продолжительного повышательного тренда, хотя в подобных движениях в первые пару недель после неудачного года нет ничего необычного", - отметил старший технический стратег BTIG Джонатан Крински.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные в понедельник данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 9 пунктов. Особенно резкое падение продемонстрировали субиндексы новых заказов и поставок.

Акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) упали в цене на 6,4%, став лидером падения в индексе Dow Jones. Один из крупнейших американских банков отчитался о худших, чем ожидалось, чистой прибыли и выручке в четвертом квартале.

Цена бумаг Morgan Stanley (SPB: MS), наоборот, выросла на 5,9%. Банк сократил чистую прибыль на 40% в минувшем квартале, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) снизилась на 4,6%. Страховая компания обнародовала предварительную отчетность, которая не оправдала ожиданий аналитиков. Скорректированная прибыль в октябре-декабре, по предварительным данным, составила $3,40 на акцию, тогда как опрошенные FactSet эксперты прогнозировали, что этот показатель составит $4,04 на бумагу.

Котировки Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) упали на 13% после обвала на 30% в прошлую пятницу. Бумаги ритейлера демонстрируют повышенную волатильность в последние недели после того, как руководство компании предупредило о риске банкротства и анонсировало закрытие почти 130 магазинов сети.

Акции американского производителя бытовой техники Whirlpool Corp. (SPB: WHR) подорожали на 0,4%, несмотря на предварительную отчетность, указавшую на существенный убыток по итогам минувшего года.

Торгующиеся в Нью-Йорке бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) снизились в цене на 1,6% на сообщении The Wall Street Journal о том, что известный инвестор-активист Райан Коэн купил акции китайского онлайн-ритейлера на сотни миллионов долларов и частным образом подталкивает руководство компании к наращиванию объемов обратного выкупа акций.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду меняются без единой динамики, при этом рынок акций Японии демонстрирует уверенный рост.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

При этом Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 финансовом году, который завершится в марте, до 1,9% с ранее ожидавшихся 2%, сославшись на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. В 2023 фингоду предполагается повышение на 1,7% против прежней оценки в 1,9%.

Инфляция, как ожидается, в этом фингоду будет составлять около 3%, в следующем - замедлится до 1,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:24 МСК выросло на 2,6%.

Котировки акций крупнейшего азиатского ритейлера одежды Fast Retailing повышаются в ходе сессии на 2,6%, автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motors - на 2,9% и 2,2% соответственно, технологических Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. - соответственно на 2,7% и 1,9%.

Бумаги Sony подорожали на 1,8%, Softbank Group - на 2,3%, Nintendo - на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng к 8:29 МСК увеличились на 0,1%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции технологический компаний Techtronic Industries и Sunny Optical Technology Group - на 5,4% и 2,5% соответственно, а также разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,7%, операторов казино Sands China (SPB: 1928) и Galaxy Entertainment - на 4,3% и 3,5% соответственно.

Кроме того, дорожают бумаги нефтяной компании CNOOC - на 3,8%, автомобильной Geely - на 1,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,4%.

Между тем дешевеют акции ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 3% и 0,7% соответственно, интернет-компании Baidu - на 3,5%, а также девелоперов Country Garden Holdings (SPB: 2007) и Longfor Group Holdings Ltd. - на 4,2% и 1,6% соответственно.

Значение южнокорейского Kospi к 8:25 МСК снизилось на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. уменьшились на 1,2%, сталелитейной Posco - на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,1%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,1%, в то время как цена бумаг конкурирующей Rio Tinto увеличилась на 1,1%.

Rio Tinto после закрытия рынка днем ранее сообщила, что в четвертом квартале поставки железной руды выросли на 5%, добыча алмазов - на 11%.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. снизилась на 0,8%.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду на фоне сохраняющихся надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составляет $86,56 за баррель, что на $0,64 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,46 (1,73%), до $85,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,83 за баррель, что на $0,65 (0,81%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник контракт повысился в цене на $0,32 (0,4%), до $80,18 за баррель.

Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех лет изоляции, вызванной пандемией COVID-19. По его словам, пик заражения коронавирусной инфекцией в стране и восстановление экономики наступили раньше, чем ожидало правительство.

Как сообщалось, экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Между тем показатель превысил ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля.

"Незначительные корректировки в сторону повышения были внесены в связи с ожидаемым улучшением показателей экономики Китая на фоне ее повторного выхода из ограничений, связанных с COVID-19, в то время как в других регионах ожидается небольшое снижение из-за экономических проблем, которые, вероятно, повлияют на спрос на нефть", - говорится в отчете.

Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Трейдеры теперь ждут публикации ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА), который будет обнародован в среду.