Рубль слабеет на старте торгов к доллару и юаню на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала

Москва. 18 января. Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль снижается на фоне наметившегося ухудшения ситуации.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,505 руб./$1 (+35,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 84,06 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 10,211 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль взял курс на снижение к доллару и юаню с учетом нестабильной ситуации на мировых рынках капитала. Глобальные инвесторы в основном настроены пессимистично в отношении рисковых активов. Нефтяные котировки хоть и продолжают рост после позитивного прогноза по спросу на топливо от ОПЕК, но заметно снизили темп.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с. Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода предыдущего года. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но оказались значительно выше консенсус-прогноза, составлявшего 1,8%.

В среду ожидается публикация Международного энергетического агентства о перспективах развития рынка сырой нефти.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,55 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,83 за баррель, что на 0,81% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют негатив в ходе утренних торгов в среду: китайский CSI 300 опустился на 0,22%, японский Nikkei 225 растет на 2,06%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,17%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,84%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 391,76 пункта (1,14%) и составил 33910,85 пункта. Standard & Poor''s 500 опустился на 8,12 пункта (0,2%) - до 3990,97 пункта. Тем временем Nasdaq Composite прибавил 15,96 пункта (0,14%) и составил 11095,11 пункта.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, а на прошлой неделе все три основных индекса зафиксировали лучший недельный рост с начала ноября.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные в понедельник данные.