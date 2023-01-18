Акции НОВАТЭКа интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Акции "НОВАТЭКа" сохраняют высокую привлекательность для долгосрочных инвестиций, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"НОВАТЭК" опубликовал операционные результаты. Производство жидких углеводородов увеличилось на 2% (до 1,75 млн баррелей в день). За год объем производства составил 639 млн баррелей н.э. За три года производство расширилось на 8,3%. 89% добытого природного газа реализовано на внутреннем рынке. Финансовая информация весь год не раскрывалась. Учитывая благоприятную конъюнктуру внешних рынков, можем предположить, что доходы компании существенно выросли. Однако это не является поводом для ожидания крупных дивидендов, поскольку в начале текущего года цена на СПГ на внешних рынках резко упала. Кроме того, нефтегазовая отрасль характеризуется налоговыми рисками. В долгосрочной перспективе акции сохраняют высокую привлекательность, поскольку через год ожидается увеличение производства после запуска первой очереди завода СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.