Вероятная ближайшая цель роста цены нефти - $90/барр. - БКС Экспресс

Вероятная ближайшая цель роста котировок нефти марки Brent составляет $90 за баррель - рост обоснован позитивом из Китая на фоне снятия антиковидных ограничений, низкими резервами нефти в США и рисками перебоев поставок из России на фоне грядущего февральского эмбарго ЕС, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

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