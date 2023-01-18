Индекс Мосбиржи должен удержаться выше 2150-2160п для продолжения роста - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на продолжение подъема, если в ближайшей перспективе удержится выше 2150-2160 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Что важно в текущей ситуации? На первом этапе после роста индекса Мосбиржи корректируется большинство бумаг широким фронтом. Это мы во вторник и увидели. Чтобы выделить по-настоящему сильные бумаги, в которых есть инвестиционный спрос, нужно следить за теми, кто будет "лучше рынка" в ближайшие пару сессий, то есть через некоторое время после начала отката индекса. В перспективе следующих нескольких недель такие акции в среднем могут показать опережающую динамику, - пишет аналитик в комментарии. - По индексу Мосбиржи техническая картина за счет падения начала ухудшаться, однако есть высокие шансы вернуться на траекторию роста. Для этого котировки должны в ближайшей перспективе удержаться выше 2150-2160 пунктов. В дальнейшем при повторном подъеме выше 2210 пунктов цели вновь сместятся к 2250 пунктам и выше".

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