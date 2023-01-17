Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов вторника после укрепления на старте недели

Москва. 17 января. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине после подъема на старте недели.

Курс доллара США составил 69,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,99 руб./EUR1, подорожав на 97,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 83,59 копейки - до 71,78 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 4,1 копейки - до 10,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро после укрепления по итогам торгов понедельника, но в целом рубль выглядит стабильным, торговался в рамках узкого коридора после волатильных торгов на прошлой неделе. Накануне биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник американские площадки возобновляют работу, в связи с чем активность внутреннего рынка возросла к окончанию сессии.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд по сравнению с 2021 годом ($122,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в 2022 году вырос в 1,7 раза, до $282,3 млрд со $170,1 млрд за 2021 год. Этот показатель также второй год подряд обновил исторический максимум.

Оценочно в четвертом квартале 2022 года профицит текущего счета снизился до $31,4 млрд по сравнению с $48,0 млрд в третьем квартале, $78,5 млрд во втором и $69,5 млрд в первом квартале.

Объем российского экспорта товарами и услугами в 2022 году составил $628,1 млрд, что на 14% больше объема экспорта в 2021 году ($550,0 млрд). Таким образом, в прошлом году был превышен его прежний абсолютный максимум 2013 года ($592,0 млрд).

Объем импорта товаров и услуг в целом за 2022 год сократился, при этом наблюдавшееся в первой половине года снижение импорта относительно соответствующего показателя предыдущего года сменилось постепенным его восстановлением.

Объем импорта в 2022 году снизился по сравнению с показателем 2021 года на 9% - до $345,8 млрд с $379,9 млрд.

В четвертом квартале 2022 года внешнеторговый профицит оценивается в размере $45,9 млрд после $65,6 млрд в третьем квартале, $91,8 млрд во втором и $79,1 млрд в первом.

Это произошло в результате снижения экспорта в четвертом квартале до $144,7 млрд после $152,0 млрд в третьем квартале, $163,2 млрд - во втором, в первом он составил $168,2 млрд. Импорт в четвертом квартале увеличился до $98,9 млрд по сравнению с показателем третьего квартала ($86,5 млрд), второго квартала ($71,4 млрд) и первого квартала ($89,1 млрд), говорится в информации ЦБ.

"К вечеру вторника ослабление рубля ускорилось, хотя принципиально значимых для рынка новостей не было, рубль слабел даже на фоне заметного роста нефтяных котировок на глобальном рынке. Опубликованная во вторник на сайте ЦБ оценка торгового баланса указала на сокращение торгового профицита РФ в четвертом квартале 2022 года до минимума за полтора года. Вероятно, снижение профицита торгового баланса продолжится, и риски роста курса "доллар-рубль" к 70 руб./$1 сохраняются", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"Рубль по итогам торгов во вторник ослаб по отношению к доллару США, пара "доллар-рубль" закрылась выше 69 руб./$1. Однако данное локальное снижение рубля можно интерпретировать как усиление коррекции к волне укрепления национальной валюты, наблюдавшегося на прошлой неделе. Банк России до 6 февраля продолжит продавать китайские юани в рамках нового бюджетного правила", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть демонстрируют значительный подъем вечером во вторник благодаря позитивному прогнозу спроса на топливо от ОПЕК. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК подорожали на 2% - до $86,15 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,94% - до $80,61 за баррель.

ОПЕК улучшила оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с., свидетельствует ежемесячный отчет картеля.

Между тем прогнозы на 2022 и 2023 годы оставлены неизменными, на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.

Во вторник стало известно, что экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале, но оказались значительно выше консенсус-прогноза, составлявшего 1,8%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 января на 37,52 копейки, до 68,6644 руб./$1, и увеличил курс евро на 43,48 копейки, до 74,2646 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 97,74 копейки по отношению к пятнице и составил 68,6734 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 39,6 копейки относительно понедельника и составил 68,7394 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 681,403 млн, из которых $578,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 102,905 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 41,23 копейки, до 74,2442 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 52,08 копейки, подорожав до 74,3932 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR670,052 млн, из которых EUR111,495 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR558,557 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 17 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 5,45 трлн рублей и спросе 3 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 января, банки разместили 3 трлн 765,1 млрд рублей (при лимите 5,7 трлн рублей и спросе 3 трлн 765,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,31 трлн рублей (при лимите 1,31 трлн рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,19% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,57% годовых.