Цены евробондов РФ во вторник показали боковую динамику, несмотря на плавный рост UST

Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 89 базисных пунктов, подорожав до 59,32% от номинала (доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 10,69% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,25% от номинала (доходность - 9,77% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 13 базисных пунктов - до 42,9% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,49% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 43,215% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 33,33% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 3 базисных пункта - до 43,51% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 25,71% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене всего 0,5 базисного пункта, подорожав до 41,31% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 21,98% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 5 базисных пунктов - до 81,81% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 37,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 2 базисных пункта, составив 65,21% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) плавно подрастают в начале торгов вторника после отсутствия торгов 16 января из-за праздничного дня в США.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе рухнул до минус 32,9 пункта с минус 11,2 пункта в декабре, обновив минимум с мая 2020 года, показали опубликованные накануне данные. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 9 пунктов. Особенно резкое падение продемонстрировали субиндексы новых заказов и поставок.