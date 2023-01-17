"Финам" подтверждает рейтинг акций Goldman Sachs на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Goldman Sachs Group на уровне "держать" и целевую цену $399,4 за штуку на конец 2023г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Goldman Sachs, крупный международный финансовый холдинг, опубликовал довольно слабый финансовый отчет за IV квартал 2022г. Чистая прибыль упала на 66,3% (г/г) до $1,3 млрд, или $3,32 на акцию, и оказалась существенно ниже средней оценки аналитиков на уровне $5,56 на бумагу. При этом рентабельность капитала (ROE) опустилась до 4,4%. Активы Goldman Sachs на конец IV квартала составили $1,44 трлн, уменьшившись на 1,5% с начала прошлого года", - пишет аналитик Игорь Додонов.

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