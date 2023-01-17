Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро после роста на старте недели

Москва. 17 января. Доллар США и евро умеренно дорожают на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине после роста на старте недели.

Курс доллара США составил 68,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,29 руб./EUR1, подорожав на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,2 копейки - до 71,2 рубля. Курс китайского юаня снизился на 3,3 копейки - до 10,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро днем во вторник после укрепления по итогам торгов понедельника. В целом рубль выглядит стабильным, торгуется в рамках узкого коридора после волатильных торгов на прошлой неделе. Накануне биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник американские площадки возобновляют работу, в связи с чем активность рынка может возрасти к окончанию сессии.

"Рубль на торгах во вторник подрастает по отношению к юаню и снижается по отношению к доллару. Однако если посмотреть на картину в целом, то на валютном рынке наблюдается локальная консолидация. В частности, рубль по отношению к доллару торгуется в диапазоне 67-69 руб. четвертую торговую сессию подряд. Поддержку российской валюте сегодня оказала продажа Банком России в лице Минфина валюты в рамках нового бюджетного правила", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"На наш взгляд, краткосрочно рублю продолжат оказывать поддержку продажи валюты в рамках бюджетного правила (ЦБ с 13 января по 6 февраля продает юани за рубли в объеме 3,2 млрд руб.), а также локальный спрос на рублевую ликвидность под платежи в бюджет в рамках январского налогового периода. Считаем, что пара "доллар-рубль" потенциально способна продолжить снижение и протестировать 66-65 рублей за доллар в обозримом будущем", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,15% - до $85,43 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,4% - до $80,18 за баррель.

Негативным фактором для рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу возможной рецессии, пишет Trading Economics. При этом ОПЕК выказывает "осторожный оптимизм" в отношении перспектив мировой экономики, приводит агентство Bloomberg слова генерального секретаря организации Хайсама аль-Гайса.

По оценке организации, в 2023 году спрос на нефть в Китае вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки, и рост закупок со стороны КНР - это хороший сигнал.

Экономика Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале.

Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Банк России во вторник, 17 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 5,45 трлн рублей и спросе 3 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 10 января, банки разместили 3 трлн 765,1 млрд рублей (при лимите 5,7 трлн рублей и спросе 3 трлн 765,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,31 трлн рублей (при лимите 1,31 трлн рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 7,32% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 5 б.п. - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,19% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 8,57% годовых.